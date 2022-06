Poste Italiane è alla ricerca di personale: ecco come candidarsi

Poste Italiane continua ad assumere ed è ancora alla ricerca di personale. Sì, perché l’azienda sta selezionando nuovi profili professionali con l’obiettivo che resta uno: potenziare gli organici delle molteplici strutture aziendali presenti e operative su tutto il territorio nazionale.

Quali sono le figure richieste da Poste Italiane

Tra le figure attualmente più richieste ci sono gli operatori di sportello e i consulenti finanziari negli uffici postali, gli addetti al recapito per il settore della corrispondenza e dei pacchi, e i laureati in Ingegneria, Informatica, Matematica, Economia, Statistica e Fisica per la funzione Digital, Technology e Operations (DTO).

I requisiti

Per i consulenti finanziari il candidato ideale è laureato, con ottime capacità di comunicazione e di relazione e un’ottima conoscenza del pacchetto Office. In caso di superamento, da parte del candidato, dell’iter selettivo, potrà essere effettuata l’assunzione con un iniziale contratto di apprendistato professionalizzante. Si potrà inviare la candidatura entro il 30/6/2022.

il Per gli addetti al recapito i requisiti minimi sono: il diploma di scuola media superiore e la patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali. Non sono richieste conoscenze specialistiche. Poste Italiane offre un contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata. Candidatura entro il 3/7/2022.

Per i laureati per la funzione Digital, Technology e Operations (DTO) – Poste Italiane è ricerca di chi possiede una laura nelle materie sopra elencate e che abbia maturato non oltre tre anni di esperienza in ambito tecnologico e digitale. L’Azienda in questo caso offre un inserimento con contratto a tempo indeterminato e un piano di crescita strutturato. Candidatura entro il 31/12/2022.

Per tutte le posizioni aperte è possibile presentare la propria candidatura attraverso il sito https://www.posteitaliane.it/it/carriere.html.