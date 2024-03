‘Potevano farmi male’, Sonia Bruganelli choc: cosa è successo all’ex moglie di Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli, l’ex moglie di Paolo Bonolis, è stata rapinata a pochi passi da casa in via della Farnesina. Di colpi del genere, sembra che a Roma nord ve ne siano numerosi. Il modus operandi sempre lo stesso: adocchiano la vittima, la seguono, le strappano l’orologio. Una banda, pensano gli inquirenti, organizzata.

Era in auto e stava tornando a casa quando ha subito la rapina

L’aggressione si è consumata in una manciata di minuti. La Bruganelli era alla guida della propria auto e ormai aveva quasi raggiunto la sua abitazione. Ma l’andatura della sua vettura era rallentata dal traffico. Il momento ‘giusto’ per due uomini in sella a uno scooter per mettere a segno il colpo. Si sono avvicinati e le hanno strappato il Rolex che aveva al polso.

La denuncia dopo l’aggressione

Spaventata per l’accaduto, ma sollevata per non aver subito conseguenze più serie da quell’agguato. ‘Potevano farmi male’ avrebbe detto subito dopo e, insieme all’ex marito ha sporto denuncia contro ignoti. Ma gli investigatori sembrano avere già un’idea precisa sull’accaduto, ritengono di trovarsi di fronte a un’unica banda di malviventi che da qualche tempo sta compiendo rapine e furti di questo tipo in zona.

Gli investigatori pensano si tratti di una banda

E anche per la Bruganelli, gli investigatori ritengono che fosse stata presa di mira da un po’. Che sia stata seguita in attesa del momento giusto per agire, fino a quando incolonnata nel traffico, la coppia di rapinatori ha colto l’attimo per strapparle l’orologio. Tutto è successo velocemente nel pomeriggio di ieri, venerdì 1 marzo, con modalità molto simili a quanto avvenuto il giorno precedente alla dirigente di Bulgari, alla quale i malviventi hanno sfondato il finestrino per rubarle non solo l’orologio, ma anche altri gioielli che aveva al polso.