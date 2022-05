Precipita dal vano scale in piena notte: 38enne in codice rosso

Attimi di paura per un uomo di 38 anni che questa notte è precipitato dal vano scale di un palazzo. A seguito dell’accaduto, l’uomo è stato ritrovato riverso per terra all’interno del giardino condominiale riportando delle serie ferite.

38enne precipita dal vano scale: la prima ricostruzione

I fatti sono avvenuti questa notte intorno all’una in via Sebastiano Satta, zona Casal Bruciato. Giunti sul posto i soccorsi, l’uomo è stato condotto all’Umberto I in codice rosso. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, ma secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che il 38enne non fosse del tutto lucido.

Non è noto al momento se avesse assunto alcol o droga ma i militari hanno poi scoperto che l’uomo avrebbe sbagliato palazzo. La sua abitazione si trovava infatti di fronte; da qui l’azzardata e pericolosa decisione di scendere dalla finestra del vano scale. Sul caso indagano i carabinieri della stazione Prenestina. Al momento, nessuna pista di indagine è esclusa.