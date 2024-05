Prete fermato a San Pietro con un arsenale nel borsello: ‘E’ per difesa personale’

Parroco armato fino ai denti, ma solo ‘per difesa personale’. Stamattina, domenica 4 maggio, nel corso di controlli ai varchi di prefiltraggio di piazza San Pietro gli agenti del Commissariato Borgo hanno fermato anche un parroco per sottoporlo agli accertamenti del caso. Nel corso delle verifiche dal borsello del religioso sono spuntate: una pistola ad aria compressa, due coltelli, un taglierino e un cacciavite.

Il prete della Repubblica Ceca aveva raggiunto la Capitale insieme a connazionali

Il 59enne originario della Repubblica Ceca aveva raggiunto la Capitale insieme ad altri connazionali e ha spiegato che il borsello contenente il piccolo arsenale era di proprietà di un altro uomo che si trovava con lui. I poliziotti, per niente convinti dei chiarimenti ricevuti dal sospetto, hanno deciso di portarlo in Commissariato per cercare di avere ulteriori chiarimenti in merito al possesso di quelle armi.

Il 59enne è stato denunciato per porto abusivo di armi

È stato lì che, una volta che gli è stata riformulata la domanda sul perché avesse con sé pistola, coltelli taglierino e giravite che ha dichiarato: ‘Erano per difesa personale’. Una spiegazione certamente non sufficiente per evitargli conseguenze. La Polizia ha, infatti, deciso di procedere nei confronti dell’uomo redigendo informativa di reato per porto abusivo di armi, da inviare all’autorità giudiziaria.