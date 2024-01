Previsioni meteo Befana 2024 a Roma e nel Lazio: che tempo farà nei prossimi giorni

Le feste stanno volgendo al termine, e in questi giorni il meteo sembra averci donato qualche giorno di tregua e stabilità, con temperature non proprio rigide e qualche sprazzo di sole qua e là. Ma i giochi non sono ancora conclusi: manca l’ultimo evento di queste bellissime feste natalizie, ovvero la Befana 2024. Come vi abbiamo mostrato in altri articoli, ci sono tantissime attività da fare a Roma e nel Lazio, ma come sarà il meteo? Continuate a leggere l’articolo.

Le previsioni per la Befana 2024: che tempo farà?

Delle feste non siamo mai sazi, ed è per questo che dobbiamo vivere appieno anche quest’ultima: la Befana 2024, sperando che il meteo sia dalla nostra parte. Vediamo qualche dettaglio sulle previsioni meteo per i prossimi giorni. Dopo un mese di dicembre che sembra averci fatto la grazia, perché ha visto poche precipitazioni, un clima mite e qualche giornata di sole intenso, ora le cose potrebbero cambiare proprio in prossimità della prima settimana di gennaio 2024. Alcuni aggiornamenti importanti potrebbero esserci proprio per la Befana 2024. Vediamo il dettaglio.

Arriva l’inverno vero a partire da gennaio 2024

Alcuni cambiamenti potrebbero registrarsi proprio nei primissimi giorni di gennaio 2024, quando correnti decisamente fredde inizieranno la loro discesa, scivolando dal Nord Europa verso il bacino Mediterraneo. Infatti, un evento del genere, potrebbe dar luogo certamente ad una fase molto più dinamica dal punto di vista meteorologico. Stando ad alcune ipotesi, proprio l’ingresso dalla Porta Bora di queste masse artiche, potrebbe comportare un vortice ciclonico in prossimità dei nostri mari.

Temperature in calo e neve a basse quote

Qualora ciò dovesse verificarsi, allora ci aspetta un brusco e violento calo delle temperature, con annessi rovesci temporaleschi provocati dal contrasto tra masse d’aria in gioco. A quel punto, sarà lecito aspettarsi temperature molto più basse, con nevicate anche a quote basse. Un cambiamento che non mancherà di far sentire i propri effetti, dato il momento fin troppo mite vissuto durante il mese di dicembre. Insomma, si aprirebbe uno scenario decisamente invernale che potrebbe trovare il suo apice proprio nei giorni immediatamente a ridosso, e successivi, all’Epifania 2024: una Befana che dovrà bardarsi bene prima di iniziare la sua discesa nelle nostre città.