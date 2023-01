Prima adesca online 14enne, poi gli offre 200 euro per un rapporto sessuale

Gli aveva offerto dei soldi in cambio di un rapporto sessuale. Lo aveva contattato in chat e poi avevano fissato un appuntamento ma l’uomo — un turista albanese di 56 anni — non aveva fatto i conti con la reazione della vittima, un ragazzino di 14 anni con un lieve ritardo mentale, che insospettita dal suo atteggiamento aveva pensato bene di allertare la polizia.

La vacanza dell’uomo, a Roma da qualche settimana, è dunque finita agli arresti domiciliari. Fermato dalla polizia lo scorso giovedì, quando la vittima ha denunciato agli agenti cosa era accaduto nell’ultimo mese. Inizialmente, in chat, il 56enne si è dimostrato gentile e simpatico, tanto da non generare alcun tipo di remora nel ragazzino che gli ha poi lasciato il numero di telefono. Tuttavia, le iniziali conversazioni hanno presto preso tutt’altra piega: proposte spinte, foto hard da parte dell’uomo e poi, la richiesta di un incontro, in un’escalation di comportamenti che hanno insospettito il ragazzino. Il tranello del 56enne non ha però funzionato.

L’incontro e l’offerta

Il 14enne ha accettato di vederlo ma nel contempo ha anche chiamato i propri amici. L’appuntamento era fissato per lo scorso giovedì a Villa Borghese. In un primo momento, gli amici sono rimasti in disparte e la vittima è andata a parlare con il 56enne. È proprio in questo frangente che l’uomo avrebbe offerto 200 euro al minore in cambio di un rapporto sessuale. Al rifiuto il turista lo ha afferrato e baciato, poi il ragazzino è scappato verso gli amici che lo hanno accompagnato dalla polizia.

Il fermo

Scattato l’allarme, i poliziotti del Commissariato Trevi hanno preceduto al fermo dell’uomo. Tuttavia, l’arresto non è stato ancora convalidato in quanto il 56enne non è stato colto sul fatto. L’uomo si trova ora ai domiciliari.