Prima svaligia la casa di due anziani poi scappa dalla finestra: arrestato 16enne

Stava per portarsi a casa una bella refurtiva ma qualcosa non è andato secondo i piani. Un ragazzo minorenne di appena 16 anni è stato sorpreso mentre scappava dalla finestra proprio dopo aver svaligiato la casa di due pensionati. I fatti sono avvenuti la notte scorsa a San Vittorino ed il giovane è stato poi arrestato dai Carabinieri giunti tempestivamente sul posto.

L’allarme dell’anziana coppia e l’intervento dei militari

L’allarme è stato dato proprio dai proprietari. Una volta rientrati in casa, l’anziana coppia ha notato la porta dell’abitazione bloccata e sentito dei rumori provenire dall’interno. L’immediata chiamata al 112 e la reattività dell’operatore della Centrale Operativa della Compagnia di Tivoli, hanno consentito alla pattuglia dei Carabinieri di San Vittorino di raggiungere l’abitazione in brevissimo tempo e sorprendere un minorenne intento ad uscire, scavalcando una finestra.

La tentata fuga e il fermo

Il 16enne nonostante la presenza dei Carabinieri ha tentato la fuga ma è stato poco dopo raggiunto e fermato. I militari lo hanno trovato in possesso degli arnesi da scasso e ancora di tutta la refurtiva: sei orologi e diversi preziosi in oro, tutto restituito all’anziana coppia.

I coniugi nonostante fossero ancora sotto choc per l’accaduto hanno sentitamente ringraziato i militari intervenuti con prontezza e rapidità. Per il minorenne, invece, si sono aperte le porte del Centro di Prima Accoglienza di via Virginia Agnelli.