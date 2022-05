Prostitute sulla Prenestina, boom di segnalazioni su Youpol: la Polizia interviene e le allontana

Stanchi delle prostitute posizionate lungo la Via Prenestina hanno deciso di segnalare il fenomeno sulla piattaforma Youpol, l’app gratuita a disposizione dei cittadini per comunicare con le forze dell’ordine. Ricevuto l’alert la Polizia ha deciso di predisporre allora un servizio mirato sul territorio per contrastare il fenomeno.

Controlli anti prostituzione sulla Via Prenestina

In particolare i controlli si sono svolti lungo la consolare via Prenestina, nei quartieri di Colle Prenestino e Colle Monfortani, nonché in località Rocca Cencia dove, sono state sottoposte a controllo alcune peripatetiche. All’esito degli accertamenti degli agenti le donne identificate in strada sono state successivamente allontanate.

L’app Youpol

Anche se dunque, con buona probabilità, il fenomeno potrebbe presto ripartire, è doveroso segnalare il nuovo risultato raggiunto – come accade sempre più spesso – grazie all’uso di Youpol che si sta rivelando uno strumento davvero utile per il cittadino. L’app, lo ricordiamo, si può utilizzare per mandare in tempo reale messaggi ed immagini agli operatori della Polizia di Stato anche in forma anonima (qui tutti i dettagli).