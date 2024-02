Protesta trattori a Roma, 5 punti di raduno (anche ai Castelli): poi la marcia, orari e percorso

Non solo l’area su Via Nomentana. La protesta degli agricoltori, dopo aver attraversato tutta Europa e molte parti d’Italia, anche nel Lazio, è pronta a dirigersi nel cuore di Roma. Ecco dove si stanno radunando gli agricoltori.

Cinque luoghi di raduno, anche ai Castelli, oltre al punto di incontro sulla Via Nomentana dove sono già arrivati i primi mezzi nelle scorse ore. Sui social è stato pubblicato il cronoprogramma dei prossimi giorni: ancora 48 ore di preparazione, per consentire l’arrivo dei trattori da tutta Italia, e poi la partenza verso il centro del Governo italiano.

No a partiti e sindacati

Uno dei punti fermi della mobilitazione (che nel Lazio ha già visto i primi sit-in come sull’A1), al momento riunita sotto alla sigla CRA Agricoltori Traditi, è la totale autogestione della protesta nel senso che gli agricoltori hanno ribadito di non sentirsi rappresentati da nessuno. Né partiti politici ma anche Sindacati, fino alle associazioni di categoria.

Vanno da soli e ora puntano alla Capitale. Secondo quanto reso noto dai manifestanti il programma, come anticipato nei giorni scorsi, prevedrà due tappe distinte: la prima è l’arrivo vero e proprio a Roma, mentre la seconda, che andrà in scena la prossima settimana, è una grande manifestazione – da capire se con i mezzi o senza – sempre nella Capitale.

Arrivati nella notte decine di trattori a Roma

Intanto per tutta la notte decine di trattori hanno raggiunto Roma, in particolare l’area di sosta sulla Via Nomentana. Ad accoglierli qualche residente insieme a gruppetti di curiosi che li hanno accolti con degli applausi. Ulteriori arrivi sono previsti adesso per tutto il resto della giornata con termine ultimo per il raduno fissato per giovedì 8 febbraio. Poi partirà il corteo vero e proprio diretto in città.

I punti di raccolta attorno a Roma

Questi gli altri punti dove sono attesi i trattori:

Albano, Via Ardeatina Bis

Capena, Via Scarano

Cecchina, Via Montegiove Vecchio

Fiano Romano, Via Scarano

Palidoro, Via Aurelia 29

Orari e percorso della protesta

Al momento non c’è ancora un orario così come un percorso certo del percorso. Il corteo potrebbe quindi esserci anche venerdì oppure sabato: di certo, al momento, c’è la data dell’8 febbraio come termine ultimo del raduno attorno alla Capitale. Maggiori dettagli sono attesi nelle prossime ore. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito www.ilcorrieredellacitta.com.

Cosa chiedono gli agricoltori al Governo

Nel manifesto diffuso sui social gli agricoltori, che annunciano la protesta ad oltranza fin quando non saranno accolte le loro richieste, chiedono la rescissione dei trattati comunitari e internazionali che puntano, sostengono, “ad uccidere l’agricoltura”. Nel mirino, come spiegato in questo articolo, anche i nuovi programmi europei in materia di verde e sostenibilità.