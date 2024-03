Qual è la ferrovia internazionale più breve al mondo? È nel nostro Paese | Misura solo 1 km

Si trova a Roma la linea ferroviaria internazionale più corta al mondo e nasce per il bisogno di collegare la città del Vaticano al Regno d’Italia. Un’esigenza che risale al 1929 e che ha trovato concretezza nel 1934. Stiamo parlando di una linea ferroviaria che misura solo un chilometro e che ha 200 metri che attraversano il territorio vaticano, la restante parte è sul territorio dello Stato italiano.

La necessità di costruire la linea ferroviaria fu espressa nei Patti Lateranensi e viene siglata con un accordo tra Vaticano e Regno d’Italia. Restava, però, da precisare a chi spettasse il controllo e un anno prima dell’inaugurazione, nel 1933, fu stipulato l’accordo secondo il quale la gestione della linea spettava per i 200 metri che percorrevano il Vaticano, alla Santa Sede, per gli altri 800 allo Stato, anche se in realtà attualmente è competenza di Trenitalia.

Nasce per trasporto merci, ora è al servizio di passeggeri

Nasce principalmente come esigenza per il trasporto merci e poche volte è stata utilizzata per trasportare passeggeri. Bisognerà aspettare il 2015 perché venga destinata a servizio passeggeri. Da quella data, infatti, effettua il trasporto di persone tra Città del Vaticano e castel Gandolfo, un servizio che espleta esclusivamente nella giornata di sabato.

Il percorso della linea ferroviaria è stato ridotto per dare vita alla Passeggiata del Gelsomino

Nasceva come una linea ferroviaria a doppio binario, ma fu ridotto a uno in occasione del Giubileo 2000 quando il secondo binario fu soppiantato dalla cosiddetta ‘Passeggiata del Gelsomino’. Ed è proprio percorrendo questa suggestiva passeggiata che ha preso il nome dalla splendida fioritura dei gelsomini che si trovano sull’omonima via si può godere a pieno dii un’affascinante ed esclusiva visuale sul Vaticano e anche sulla città di Roma. La tratta ferroviaria porta dalla stazione di Roma San Pietro fino in prossimità alle mura della Città del Vaticano e poi da Porta Cavalleggeri nelle mura leonine alle spalle del Cupolone.

Il percorso: da dove parte e fino dove arriva

Il treno parte dalla stazione di Roma San Pietro in direzione nord-ovest, attraversa la Passeggiata del Gelsomino, superata la quale si trova nella Città del Vaticano, per raggiungere la stazione di Città del Vaticano, nei pressi della basilica di San Pietro. Ma il percorso prosegue ancora per meno di un centinaio di metri fino a raggiungere una galleria senza uscita. (foto prese da www.vatican.va)