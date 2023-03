Raccolta rifiuti ingombranti a Roma domenica 5 marzo 2023: ecco dove

Domenica 5 marzo 2023 si terrà l’iniziativa“AMA il tuo Quartiere – Giornate del Riciclo” targata Ama in collaborazione col TGR Lazio, che vedrà coinvolti i municipi pari di Roma.

La raccolta degli ingombranti a Roma

Ama per l’occasione ha predisposto una raccolta speciale dalle ore 07:00 alle ore 13:00 di rifiuti speciali quali ingombranti, legno, metallo, rifiuti elettronici, consumabili da stampa, vernici e solventi. I cittadini potranno raccogliere e consegnare i rifiuti presso:

Via San Giovanni Eudes angolo Via della Pisana (area parcheggio);

Via Ildebrando della Giovanna (fronte civico 81).

Gli altri punti di raccolta nei municipi pari saranno aperti dalle ore 08:00 alle 13:00 e Ama consiglia ai cittadini di recarsi ai punti di raccolta entro le ore 12:30 così da consentire a tutti di usufruire del servizio. In alcune postazioni è attiva anche la raccolta di beni usati in collaborazione con Associazioni Culturali, Organizzazioni di Volontariato e Cooperative Sociali, per il recupero e il riutilizzo di beni ed oggetti dismessi, a favore delle persone più bisognose e del reinserimento lavorativo di categorie svantaggiate.

Nuovo appuntamento extra per il decoro e la raccolta dei rifiuti particolari e ingombranti in programma domenica 5 marzo, dalle 8 alle 12.30, in via dell’Accademia Peloritana/area parcheggio adiacente ex Fiera di Roma. AMA allestirà un’ecostazione temporanea presso la quale i cittadini potranno consegnare ingombranti fino a 0,5 metri cubi, RAEE (tutte le tipologie di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di uso domestico), batterie auto, pile, contenitori per vernici e solventi, farmaci, olio vegetale, toner.

Altri appuntamenti

Presso l’ecostazione straordinaria sarà presente anche un Centro di Raccolta mobile e verrà distribuito ai cittadini materiale informativo sulla raccolta differenziata. L’appuntamento di domenica domenica 5 nei municipi pari con la campagna “AMA il Tuo Quartiere – Giornate del riciclo”, raccolta straordinaria gratuita dei rifiuti urbani ingombranti, elettrici ed elettronici, organizzata dall’azienda in collaborazione con il TGR Lazio, slitta invece alla domenica successiva,12 marzo.

Il rinvio si rende necessario per la concomitanza con la domenica ecologica disposta dall’Amministrazione di Roma Capitale, che per domenica 5 marzo prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli nella ZTL “Fascia Verde” del PGTU (Piano generale del traffico urbano). Nel raccomandare ai cittadini di conferire sempre correttamente tutte le tipologie di rifiuto, AMA ricorda come sempre che sono a disposizione altri due canali, gratuiti e facilmente accessibili, per disfarsi dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e di tutti quei materiali che non devono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali o abbandonati a terra.