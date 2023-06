Rapina con…caduta: “beccato” dalla proprietaria di casa, ladro scappa e precipita dal terrazzo

Ad insospettirla alcuni rumori provenienti dalla cucina. Poi, la vista del ladro che si era intrufolato nel suo appartamento. Sentitosi scoperto, il malvivente ha dapprima spinto la proprietaria di casa e poi ha cercato di fuggire. Durante la fuga però è precipitato dal terrazzo. L’allarme è stato fatto scattare dai vicini che, udito il tonfo non ci hanno pensato due volte a chiamare le forze dell’ordine.

La tentata rapina nell’appartamento

I fatti sono avvenuti questa notte ad Ostia, in via delle Azzorre. Come anticipato l’allarme è stato fatto scattare dai vicini intorno alle 23. Ad allarmarmi un tonfo. Il malvivente nella fuga è infatti caduto dal terrazzo, da qui il boato pocanzi menzionato. Una volta giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato l’uomo riverso sull’asfalto. Presente anche il personale del 118 che ha condotto il ladro in ospedale in codice rosso. Non è in pericolo di vita, per una una prognosi di trenta giorni a causa di una tibia spezzata.

La fuga

Una fuga, come visto, finita decisamente male quella del malvivente, Accortosi di esser stato “beccato” con le mani nel sacco ha provato a scappare senza tuttavia riuscirsi. Il suo piano è infatti terminato con una brutta caduta. Arrestato dai carabinieri, il malvivente dovrà ora rispondere di rapina impropria.