Rapina ‘horror’ a Roma: 22enne aggredito da clown armati di coltello

Una serata da incubo quella vissuta da un 22enne romano che la scorsa notte è stato rapinato e minacciato da due ragazzi armati di coltello e col volto coperto da una maschera horror. Il primo indossava una maschera da clown in versione horror e impugnava un coltello a serramanico, il secondo invece un grosso coltello da cucina.

La spaventosa rapina

Il 22enne stava camminando in via Pinerolo, in zona Piazza Re di Roma, quando è stato preso alle spalle dai due rapinatori. Il rapinatore più spaventoso, quello con la maschera da clown, gli ha puntato il coltello alla gola e l’ha minacciato per farsi consegnare il portafogli. Ovviamente il 22enne non ha potuto opporsi ed è stato costretto a consegnare quanto richiesto ai malviventi.

Fortunatamente però, proprio in quel momento è passata una pattuglia della Polizia di Stato che ha illuminato la scena con i fari. Alla vista dei poliziotti, i due rapinatori sono scappati prima a piedi poi a bordo di un’auto. Ma la loro fuga è durata ben poco. Sul posto sono giunti i rinforzi allertati dalla prima pattuglia e i due sono stati acciuffati e portati in commissariato.

L’arresto e l’identità sotto le maschere

Sotto le terrificanti maschere si nascondevano due 30enni, uno di Roma, l’altro di origine napoletana, con piccoli precedenti penali. Entrambi sono stati arrestati in flagranza di reato con l’accusa di rapina aggravata. Nell’auto usata per la fuga sono stati ritrovati e sequestrati due coltelli con lame di oltre 20 centimetri e il portafoglio rubato, che è stato restituito al 22enne.