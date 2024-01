Rapina in banca a Pietralata, Roma: residenti preoccupati

Nuova rapina in banca nel quartiere di Pietralata a Roma: sulla vicenda indagano i militari dell’Arma dei Carabinieri.

Brutto risveglio a Roma Est, dove il quartiere di Pietralata si è svegliato con le sirene della forze dell’ordine sotto casa. Gli agenti si sono mobilitati per una rapina presso la banca di via dei Durantini, nell’ennesimo caso che si è verificato in questo quadrante della Città Eterna. Sulla dinamica ci sono ancora pochissimi dettagli, tranne che la zona è stata chiusa per permettere i rilievi del caso.

Rapina in banca a Pietralata: la vicenda

Le sirene delle forze dell’ordine si sarebbero sentite in strada intorno alle 10 del mattino, con le persone che da subito hanno intuito come qualcosa di grave si fosse verificato all’interno del loro quartiere. Oltre a una massiccia mobilitazione delle forze dell’ordine presso la banca del civico “394”, la presenza anche un’ambulanza, che probabilmente ha dovuto soccorrere qualche ferito o una persona sotto shock dopo la rapina.

Rapina a Pietralata: Carabinieri sul posto

Si attendono riscontri sulla portata del furto, con gli agenti intervenuti che stanno cercando di capire se i ladri abbiano portato via qualcosa oppure no. La vicenda non meraviglia più i residenti locali, che ormai da diversi mesi vedono con cadenza settimanale dei tentativi di rapina o furto alle sedi bancarie presenti nel quadra Est della Città Eterna.

Rapina a Pietralata: continuano gli episodi tra Roma Nord ed Est

Una delle ultime vicende, all’inizio del mese di dicembre 2023, si era verificato nel quadrante Nord di Roma, con i banditi che presero di mira un’attività bancaria situata a Monte Sacro. Qui, i malviventi fecero irruzione nel locale scagliando un’automobile con una vetrata dell’attività e provando, senza successo però, a portare via lo sportello ATM della stessa struttura. Un’operazione che però andò male ai ladri, che nonostante i danni procurati al locale e ai mezzi motorizzati in sosta davanti l’attività (in particolare moto e poi auto), si diedero alla fuga con le mani vuote. A ottobre 2023, risaltò alle cronache un ennesimo colpo, questa volta contro una filiale della Intesa San Paolo nel quartiere Appio Claudio.