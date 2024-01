Rapinata e sequestrata dentro al suo negozio a Roma: salvata dal vicino

E’ entrato in un minimarket a Roma poi, dopo aver minacciato e rapinato la titolare, l’ha rinchiusa nel negozio. Prima di fuggire via.

Paura a Roma dove una donna, titolare di un minimarket nella Capitale, ha vissuto momenti di paura a causa di una rapina. Il malvivente, dopo averla minacciata con un cacciavite, l’ha chiusa a chiave nel suo stesso negozio in modo da guadagnarsi una via di fuga sicura e senza ostacoli.

Adesso però il cerchio delle indagini si è stretto su di lui: a rintracciarlo e ad arrestarlo sono stati i Carabinieri al termine delle indagini. A salvare la signora, che aveva chiesto disperatamente aiuto, un vicino che, sentendo le sue urla, era accorso sul posto.

Rapina e sequestro di persona a San Vittorino

I fatti risalgono allo scorso ottobre, quando il bandito, un cittadino rumeno, senza fissa dimora, si era introdotto nel piccolo negozio di alimentari, minacciando la titolare con un cacciavite e facendosi consegnare 300€ in contanti, un cellulare ed un anello d’oro. Siamo a San Vittorino romano, estrema periferia est di Roma.

Ebbene, non pago di quanto commesso, prima di allontanarsi con la refurtiva, per evitare di essere intralciato nella sua fuga, il rapinatore aveva chiuso a chiave nel minimarket la proprietaria come detto, che era stata poi liberata da un vicino di casa intervenuto dopo aver sentito le sue urla.

Arrestato rapinatore romeno

Immediate le indagini dei carabinieri intervenuti, che hanno consentito di individuare con certezza l’autore del reato, ampiamente noto per numerosi precedenti specifici. I Carabinieri della Stazione di San Vittorino Romano hanno così dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere a carico del 35enne (questa la sua età, ndr). Adesso deve rispondere di rapina aggravata e sequestro di persona. Il provvedimento, chiesto e ottenuto dalla Procura della Repubblica al GIP del Tribunale di Roma, ha portato il rapinatore a Regina Coeli.