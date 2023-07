Rapine a mano armata a Roma est, è caccia alla banda dell’Audi nera

Roma. Momenti di paura al mercatino dell’usato di Tor Tre Teste, dove alcuni malviventi non si sono fatti scrupoli nel mettere a segno il colpo. Derubati i cassieri ed anche alcuni avventori. Quello effettuato, non sembrerebbe essere l’unico colpo messo a segno dalla banda che poi si è data alla fuga a bordo di un’Audi nera. In corso le indagini della polizia, la caccia ai rapinatori è aperta.

La rapina al mercatino dell’usato

I fatti sono avvenuti la scorsa domenica intorno alle 19. Siamo in via Fumaroli, al mercatino dell’usato di Tor Tre Teste. Come dicevamo, senza alcuno scrupolo per le persone presenti, due uomini – armati di pistola e con volta travisato dal passamontagna – non hanno esitato a mettere a segno il colpo. Intimato i cassieri al fine di ottenere l’incasso, sono riusciti a portare a casa 3mila euro. Non paghi, hanno sottratto anche i borselli di alcuni avventori lì presenti. Fortunatamente, a seguito dei fatti nessuna persona è rimasta ferita. Messo a segno il colpo sono fuggiti a bordo dell’Audi nera. Fatto scattare l’allarme, sul posto sono giunti gli uomini del commissariato Prenestino.

Spari al centro commerciale

Ma non finisce qui. La medesima auto è stato poi notata nel centro commerciale di via Schiavonetti, in zona Tor Vergata. Qui si sono uditi alcuni colpi di arma da fuoco ma non sono stati rinvenuti bozzoli. Anche in questi casi i banditi hanno poi fatto perdere le proprie traccia scappando a bordo dell’usata anche nei colpi precedenti.

Le indagini

Sono attualmente in corso le indagini da parte della polizia al fine di assicurare i malviventi alla giustizia e mettere così la parola fine ai loro raid. Ora, la speranza degli investigatori è quella che i malviventi nel mettere a segno così numerose rapine finiscano poi per tradirsi, lasciando quindi indizi preziosi per incastrarli. Altrettanto preziose per il proseguo delle indagini anche le telecamere presenti in prossimità dei luoghi in cui si sono verificati i colpi. La caccia ai banditi è aperta.