Rapine in serie al centro commerciale: arrestato 33enne, era diventato l’incubo di Roma est

Il centro commerciale era diventato il suo terreno fertile. Nel mirino un 33enne che, in 48 ore, ha messo a segno ben 5 rapine. Arrestato.

Rapidità e qualità. Elementi che erano fondamentali per il suo operato. Un 33enne, successivamente arrestato, si era specializzato in furti e rapine. Importante era la scelta del luogo: il centro commerciale la sua terra promessa. Un posto dove poter mettere a frutto ogni tipo di tecnica appresa con il tempo e studiata attraverso fattori analitici ben precisi. Tutto pronto e stabilito, con metodo scientifico. Ammesso che si possa parlare di scienza applicata al malaffare.

Usura a Roma, prestiti con tassi fino al 120%: come “incastravano” imprenditori e professionisti

Centro commerciale, 5 rapine in 48 ore: arrestato un 33enne

Ciclico sicuramente il modus operandi per stabilire ogni volta pro e contro, rischi e possibilità. Il pericolo ridotto al minimo, ma sempre presente. Per questo, ogni volta alzava l’asticella e il bottino. Conti alla mano era arrivato a 5 rapine in 48 ore. Le segnalazioni non sono bastate ad alleviare una “furia” ambiziosa ed efficace. Non per molto, però, il 33enne infatti è stato riconosciuto da una vittima (l’ennesima) nel parcheggio della struttura.

La quale lo ha trattenuto con una scusa in attesa di avvisare le autorità che sono accorse immediatamente sul posto. L’arresto è stata, quindi, una diretta conseguenza. La foga dei giorni scorsi si è trasformata, in men che non si dica, in redenzione. Non è bastato: il ragazzo è stato fermato e accusato di furto e rapina. I clienti del noto centro commerciale, ora, potranno stare più tranquilli. Anche se di aspiranti malviventi – più o meno abili – ce ne sono ancora molti, perchè dietro ogni vetrina c’è qualcuno pronto a tentare il tutto per tutto. Il confine tra rischio e necessità è sempre molto labile. Esattamente come la linea sottile fra rabbia e sorpresa che definisce le vittime di un colpo.