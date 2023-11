Rifiuti a Roma, boom di assunzioni Ama: arruolati 259 nuovi netturbini

Rifiuti a Roma, Gualtieri lancia la sferzata: è previsto un ampliamento della forza lavoro per intensificare i processi di smaltimento.

Roma si prepara alle feste. C’è stata più di una polemica per quanto riguarda l’operazione di avvicinamento al Natale. Non dal punto di vista logistico, ma sul piano di smaltimento. Le festività, nella fattispecie, saranno un periodo di fatica e raddoppi di lavoro per tutti. Il motivo sono le numerose quantità di materie organiche che si andranno a concretizzare: durante le festività natalizie gli italiani mangiano di più e consumano diversamente.

Assunzioni AMA: nuovo piano del Sindaco Gualtieri per Roma

Questo vuol dire anche (e soprattutto) avere a che fare con un quantitativo diverso di rifiuti. L’Ama potrebbe non farcela da sola a smaltire tutto. Per questo ha fatto appello ai privati. Una situazione che non piace ai residenti che avrebbero preferito un’organizzazione più capillare: Roma sui rifiuti deve investire molto, in relazione allo smaltimento e alla distribuzione delle isole ecologiche. Un territorio più pulito equivale a un grado di civiltà più alto: Gualtieri è stato chiaro in campagna elettorale, ma dalle parole ai fatti c’è di mezzo anche una serie di priorità da considerare.

Intanto l’attuale Primo Cittadino parte dalla base: nuove assunzioni AMA. Il Sindaco ha presentato 259 nuovi elementi assunti in AMA. L’annuncio su Facebook è chiaro: “Rendere la città più pulita è un imperativo e farlo con volti nuovi e determinati è un valore aggiunto per tutti”. Ogni assunto ha in media 25 anni. Ottimo anche dal punto di vista anagrafico: un calcio alla disoccupazione. C’è ancora molto da fare, ma questo è un primo mattone, in primis per cercare di riformulare un piano smaltimento che sembrava non avesse riferimenti. Ora, anche grazie alla nuova forza lavoro, ce li ha.