Rifiuti a Roma, Gualtieri dopo le scuse: ‘Non c’è nessuna emergenza’. I cittadini pubblicano le foto: ‘Allora tutta questa mondezza cos’è?

Le parole del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, hanno avuto un effetto boomerang. Le scuse del primo cittadino in merito a una presunta emergenza rifiuti, hanno indotto molti a puntare l’indice contro la gestione del servizio. Le dichiarazioni del Sindaco sono state lette come un’ammissione di colpa per una città che sarebbe in balia della spazzatura. Ma non era questo il senso delle parole di Gualtieri che ha, prontamente, chiarito, qual è stato il significato delle sue scuse. ‘Mi spiaceva che – ha detto a Repubblica – in alcune zone della città c’erano stati problemi per alcuni giorni. Ma non c’è nessuna emergenza”.

Anche l’Ordine dei Medici aveva puntato il dito contro la raccolta dei rifiuti

Chissà se la precisazione del primo cittadino sarà sufficiente a sedare gli animi dei cittadini stanchi di trovarsi in situazioni di degrado. Chissà se effettivamente si è trattato di un episodio sporadico, visto che solo qualche giorno fa anche l’ordine dei Medici era intervenuto per sottolineare: “Una situazione igienica in città che può favorire nuove epidemie e malattie nell’estate 2023”. La verità è che il presidente dell’Ordine, Antonio Magi, aveva lanciato un vero e proprio grido d’allarme sulla situazione della raccolta rifiuti specificando che “I parchi e i giardini con erba altissima sono un ricettacolo di insetti e un rischio per i bambini, penso alle zecche”. Si tratta, inoltre di un chiarimento, che poco convince i cittadini che continuano a protestare per il cumulo di rifiuti con i quali devono fare i conti, in giro per la città. Una situazione di degrado che con le temperature in aumento non può che peggiorare sia per odori nauseabondi, sia per la salute pubblica.

Il Campidoglio ha annunciato un cambiamento di rotta

Accuse precise sulle quali sono arrivate tempestive le precisazioni del Campiglio che ha parlato di un servizio che si sta cercando di migliorare, ma che sicuramente non costituisce un pericolo per la salute pubblica. Un problema, quello dei rifiuti, annuso per Roma, sul quale Gualtieri è intervenuto per sottolineare come sia in atto un cambiamento di rotta che richiede tempo, oltre al fatto che si sarebbero registrati problemi con i mezzi, ma il Sindaco ha garantito che nel primo trimestre dell’anno “il livello di pulizia è stato più alto”.