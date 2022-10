Rifiuti a terra davanti all’ospedale, ‘Non siamo noi gli zozzoni’: il gestore del fast food risponde alle accuse

Sono infine arrivati, ieri sera, i vigili e stamattina il furgone dell’AMA, per rimuovere la montagna di rifiuti che giaceva da giorni all’angolo della Pineta Sacchetti , a Roma , in corrispondenza dell’ingresso del Policlinico Gemelli . È andata bene stavolta. Le segnalazioni passate al nostro giornale da un’attivista dell’ambiente sono state inoltrate dai dipendenti all’amministratore del fast food “incriminato”, il quale ha voluto dire la sua.

“Non posso io parlare a nome del marchio – ha esordito l’uomo, che chiede di restare anonimo – Ma posso garantire che abbiamo sempre lavorato all’insegna della eco-sostenibilità. Lo dimostra il fatto che la plastica è stata ormai abolita dai nostri packaging e che facciamo da tempo largo uso di bicchieri di carta e cannucce compostabili. Ciò aumenta, come in qualsiasi altra attività oggi, la reputazione e il prestigio di un brand. E rappresenta quindi per noi un notevole ritorno di immagine”.

E se qualche addetto poco avvezzo alla differenziata – magari semplicemente perché straniero o nuovo del mestiere – sbaglia, viene immediatamente ripreso e guidato nella suddivisione dei rifiuti negli appositi contenitori, assicura il gestore del locale. “Si immagini – ci tiene a sottolineare – che solo di Tari in questo posto paghiamo ogni anno oltre 8mila euro . Considerando che abbiamo su Roma 9 filiali, alcune delle quali arrivano a pagare anche 12mila euro annui di tassa per l’immondizia, si faccia un po’ i conti…”.

“L’Ama però qui non la vediamo quasi mai”, specifica. Ma poiché – come si suol dire – al peggio non c’è mai fine, l’uomo ci racconta dell’incredibile modus operandi di alcuni operatori ecologici che per non essere costretti a passare sistematicamente secondo la tabella di marcia avrebbero disattivato gli appositi badge dell’Azienda Municipalizzata originariamente attaccati con il silicone.