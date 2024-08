Riqualificazione delle aree verdi nel VI Municipio: il Comune di Roma annuncia il programma delle opere

Il Comune di Roma Capitale annuncia la riqualificazione di 25 aree verdi all’interno del territorio legato al VI Municipio

Prosegue il lavoro sulla riqualificazione delle aree verdi nel VI Municipio, in un’operazione che da diverse settimane sta vedendo l’impegno dell’Amministrazione municipale guidata dal presidente Nicola Franco. Sul potenziamento di questi innesti si è esposto anche il Comune di Roma, che proprio in queste ore ha comunicato un programma di opere che interesseranno giardini pubblici, aree fitness e spazi playground per la socialità. In tutto sono previsti 25 interventi, per un investimento vicino ai 2,3 milioni di euro.

Prosegue la riqualificazione delle aree verdi nel VI Municipio di Roma Capitale

Ad annunciare il programma dei lavori è il consigliere Fabrizio Compagnone, attuale Capogruppo del Partito Democratico in VI Municipio. Gli interventi saranno diversi, a cominciare dai due che interesseranno la zona di Ponte di Nona. Al Parco Luigi Gastinelli sarà realizzata un’area ludica, che avrà il tema fattoria e vedrà installata una pavimentazione di gomma antitrauma. Poi all’interno del Parco Luigi Sinisgalli verrà realizzata un’area fitness, oltre a un collegamento ciclopedonale con la vicina area del Parco Gastinelli.

Gli altri interventi nel Municipio delle “Torri”

Nel quartiere Finocchio è previsto un potenziamento del Parco Peppino Impastato, dove sorgeranno due aree fitness per i cittadini. Questi spazi sono stati pensati per far svolgere attività di running e integrate con il playground esistente.

I lavori interesseranno anche la zona di Torre Maura, dove verrà toccato il Parco Pietro Belon. Qui sarà realizzata un’area ludica sul tema delle arti, che vedrà inoltre la presenza di playground: all’interno di questo spazio, dotato di una pavimentazione speciale, i cittadini potranno praticare sport come il basket o la pallavolo.

Sempre a Torre Maura, a via delle Cincie, sarà allestita un’area playground, dove le persone potranno allenarsi con attrezzi per il sollevamento pesi, la panca degli addominali, la bici per lo spinning e un attrezzo legato alla pratica del crossfit. Inoltre, ulteriori interventi sono previsti nei quartieri di Tor Bella Monaca e Giardinetti.