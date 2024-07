Risveglio di paura a Tor Bella Monaca: incendio appartamento, evacuate 13 famiglie

La richiesta di aiuto per un incendio appartamento in via Brandizzi a Tor Bella Monaca stamattina, sabato 27 luglio è scattato alle 5:30 circa. Per cause ancora in corso di accertamento le fiamme si sono sviluppate in un’abitazione posta al quinto piano di tredici. Tanta la paura nel condominio tra i residenti, per quanto il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha consentito di domare nel giro di pochissimo il rogo, evitando conseguenze più serie e il coinvolgimento di altre case.

La situazione, però, è stata tale da indurre i Vigili del fuoco a disporre, a scopo precauzionale, lo sgombero dell’intero stabile ed è stato così che 13 famiglie si sono trovate in strada nelle primissime ore di oggi a condividere i timori sulle sorti delle proprie abitazioni.

Ancora ignote le cause del rogo

Sul posto sono accorse diverse pattuglie di Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca e di altre della Compagnia di Frascati che hanno dato supporto ai pompieri nelle operazioni di sgombero e messa in sicurezza dei condomini. Al momento non risultano feriti, mentre proseguono le indagini per risalire all’origine dell’incendio.

L’appartamento incendiato una coppia di ragazzi che lo occupavano abusivamente

i Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca hanno accertato che nell’appartamento da cui è divampato incendio vi erano un ragazzo e una ragazza, ventenni romani che occupavano abusivamente l’immobile e pertanto verranno denunciati per invasione di edifici. Sarà dichiarato inagibile il solo appartamento interessato dalle fiamme, per i restanti appartamenti del palazzo, i residenti sono tutti rientrati.

Le cause sarebbero da ricondurre a un corto circuito.