Ritardi e promesse non mantenute a Roma, stallo sull’ex Borghetto degli Artigiani

Le Commissioni del V Municipio smentiscono le promesse e le evoluzioni per bonificare l’area del Borghetto degli Artigiani

Oggi, durante le commissioni capitoline ambiente e patrimonio, è emersa una sconfortante verità riguardo all’ex Borghetto degli Artigiani nel quartiere Prenestino, nel V Municipio di Roma Capitale. Il consigliere municipale Daniele Rinaldi (Fratelli d’Italia) ha espresso la sua preoccupazione per la mancanza di progressi rispetto agli impegni presi nei mesi scorsi dalla giunta municipale, guidata dal Presidente Mauro Caliste.

La denuncia sulla situazione al Borghetto degli Artigiani nel V Municipio di Roma Capitale

“Gli annunci estivi del Presidente Caliste e della sua Giunta sono stati derubricati a pubblicità ingannevole verso i cittadini”, ha dichiarato Rinaldi, Presidente della commissione controllo, garanzia e trasparenza del Municipio V. Le aspettative create da tali dichiarazioni si sono rivelate infondate, con i lavori di bonifica e recupero della zona fermi a causa di numerosi ostacoli burocratici.

Tra i principali problemi emersi, i 500.000 euro richiesti dal Comune alla Prefettura non sono ancora stati trasferiti, poiché manca la delibera della giunta comunale, necessaria per completare l’iter. Inoltre, non esiste ancora un progetto definitivo per l’abbattimento dei manufatti presenti nell’area, nonostante l’annuncio che l’iter si sarebbe concluso entro agosto.

I problemi che affliggono questo spazio e la necessità d’interventi celeri

Rinaldi ha anche evidenziato l’assenza dell’autorizzazione per la demolizione degli immobili, necessaria per procedere secondo la normativa nazionale. Questo stallo ha reso l’ex borghetto un luogo di degrado, frequentato da tossicodipendenti e malviventi, che rappresentano un pericolo crescente per i residenti delle zone circostanti. “Ci aspettiamo azioni concrete da parte del Presidente Caliste e del Sindaco Gualtieri per ripristinare l’ordine e la sicurezza”, ha concluso il consigliere. La situazione attuale mette in evidenza l’incapacità della giunta municipale e comunale di risolvere una questione che da troppo tempo affligge la comunità locale.