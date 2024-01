Rocambolesco inseguimento a Roma nord: con la droga a bordo ignora l’alt

Inseguimento stamattina a Roma nord, nella zona di Isola Farnese. Un uomo ha ignorato l’alt dei Carabinieri ed ha provato a fuggire. Arrestato.

Paura questa mattina a Roma nord in via Gherardo Gherardi, teatro di un rocambolesco inseguimento. Qui una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Roma Cassia ha notato un’auto Smart Forfour che procedeva a velocità sostenuta e gli hanno intimato l’alt. Il conducente però non si è fermato dandosi alla fuga e mettendo in potenziale pericolo gli altri utenti della strada. L’uomo, bloccato poco dopo è stato arrestato per resistenza e trovato in possesso di un modesto quantitativo di sostanza stupefacente (dell’hashish, ndr) per cui verrà anche segnalato alla Prefettura quale assuntore di droga. L’uomo è stato accompagnato in caserma in attesa della convalida.