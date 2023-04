Rogo di Primavalle, saluti fascisti durante il corteo: la Digos indaga

Saluti fascisti in memoria del rogo di Primavalle. Le immagini dei militanti, circa un centinaio le persone presenti al corteo, in occasione del 50esimo anniversario della tragedia nella quale persero atrocemente la vita Stefano e Virgilio Mattei, non sono passate inosservate, diventando anzi subito virali sui social.

I fratelli Mattei morirono carbonizzati nel rogo di Primavalle 50 anni fa: Meloni, “Una delle pagine più buie”

I saluti fascisti durante il corteo in ricordo del rogo di Primavalle

Al corteo che è partito in piazza Clemente XI, hanno preso parte un centinaio di militanti di estrema destra che sono poi giunti davanti alla casa dei fratelli Mattei, in via Bernardo di Bibbiena e dove, il 16 aprile del 1973 Stefano e Virgilio Mattei morirono carbonizzati rispettivamente a 8 e 22 anni. Il rogo fu causato da un gruppo di giovani di Potere Operaio che lasciò una tanica di benzina con un innesco artigianale proprio davanti alla porta di casa Mattei dandosi poi alla fuga. L’esplosione ha provocato un incendio che nel giro di pochissimo tempo ha avvolto l’abitazione dove viveva l’allora 48enne Mario Mattei, segretario della sezione ‘Giarabub’ del Movimento Sociale Italiano. Ora, davanti il luogo della tragedia sono stati fatti saluti romani in ricordo delle giovani vittime. Ai nomi dei camerati vittime del rogo, Stefano e Virgilio Mattei, i militanti gridano “presenti”, scene non passate in secondo piano ma che anzi sono subito diventate virali in rete.

Le indagini della Digos

Ora la Digos – che ha acquisito le immagini – invierà un’informativa alla Procura di Roma in relazione al saluto fascista compiuto durante il corteo dai militanti di estrema destra fuori all’abitazione della famiglia Mattei, teatro della tragedia che costò vita ai giovani fratelli Stefano e Virgilio. Per la strage di Primavalle furono condannati Achille Lollo, Marino Clavio e Manlio Grillo a 18 anni di carcere. Pena poi caduta in prescrizione per fuga all’estero. Morto invece nell’agosto del 2021 Lollo mentre Clavio e Grillo sono scappati prima del processo.