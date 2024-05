Roma, 12enne in bici travolto dall’auto di un 86enne: è grave

Un 12enne in bici è stato travolto dall’auto di un pensionato, nel pomeriggio di ieri, martedì 28 maggio, a Morena. Gravi le ferite del ragazzino elitrasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma. Dai primi accertamenti sanitari sembrerebbe che il giovane ciclista abbia riportato varie fratture in diverse parti del corpo, anche se per fortuna non sembra versare in pericolo di vita. Mentre il conducente dell’auto un 86enne, seppure illeso, è stato anche lui trasportato in ospedale, il San Giovanni, sotto choc, per essere sottoposto agli accertamenti del caso, vista l’età avanzata.

Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia locale

Ad accorrere sul posto oltre al personale sanitario del 118, anche gli agenti della Polizia locale del VII Gruppo Tuscolano che indagano sulla dinamica del sinistro. Gli investigatori hanno acquisito i video delle telecamere di sorveglianza presenti in zona per cercare di ricostruire nel dettaglio i fatti e accertare eventuali responsabilità. Come è prassi l’auto, Una Hyundai i10, è stata posta sotto sequestro, così come la biciletta del 12enne.

Le indagini

L’anziano che sembra viaggiasse a una velocità moderata, come riporta Il Corriere, verrà comunque sottoposto a drugtest e alcoltest. Un atto di indagine dovuto per escludere che l’86enne si trovasse alla guida in stato di alterazione. Tutto mentre i caschi bianchi hanno effettuato tutti i rilievi e acquisto le testimonianze di quanti si trovavano sul posto al momento dell’impatto.