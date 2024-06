Roma, 12enne trovato morto impiccato: ipotesi gioco finito male

È morto soffocato, legato al letto con la cintura. Una tragedia assurda quella che ha come protagonista un ragazzino di soli 12 anni. È successo domenica scorsa in un appartamento di via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca. Incredulità, choc e soprattutto tanto dolore nel quartiere per un decesso che, secondo le prime risultanze investigative, potrebbe essere legato a un gioco finito male.

Sul caso indaga la Polizia che ha ricostruito gli ultimi momenti di vita del ragazzino. Si trovava nella sua stanza da letto, il 12enne. Era solo. Nella camera accanto, invece, c’erano la sorella e la mamma e sono state proprio queste ultime a fare la drammatica scoperta e dare l’allarme al numero unico di emergenza, facendo accorrere sanitari del 118 e forze dell’ordine.

Il 12enne è stato trovato impiccato al letto a castello

Il ragazzino è stato trovato impiccato con una cintura al letto a castello. Non è chiaro cosa sia successo, sembra esclusa l’ipotesi del suicidio, mentre non si può escludere invece che si sia trattato di un incidente. Al momento gli investigatori non possono, però, escludere alcuna possibilità. Unica certezza è che quella cintura era stretta al collo del 12enne e nonostante i soccorritori abbiano fatto tutto quanto è stato nelle loro possibilità, per il ragazzino non c’è stato nulla da fare. È morto soffocato.

Sequestrati computer e cellulare del 12enne

Le indagini ora vanno avanti serrate. Gli inquirenti sembrano aver trovato il computer acceso quando sono arrivati e sia il pc sia il cellulare del 12enne sono stati sequestrati dagli investigatori per cercare di fare chiarezza su quanto accaduto. L’idea che si sta facendo spazio negli inquirenti è che possa essersi trattato di un gioco online finito male. Solo una delle tante ipotesi al vaglio degli investigatori che, tramite esame sui dispositivi elettronici, potrebbero avere presto risposte.