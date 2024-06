Roma: 13enne investito da un’auto finisce in Ospedale

Ancora un incidente sulle strade di Roma. Un ragazzino è stato centrato in pieno da un’auto nella mattinata di oggi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 unitamente agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Investito un pedone stamattina a Roma. E’ successo intorno alle 11.00 di oggi, giovedì 13 giugno 2024, in Via Aspertini nel quadrante di Tor Bella Monaca. Travolto da un’auto, una Volskwagen Up, un ragazzo giovanissimo, di appena 13 anni. Per cause in fase di accertamento il 13enne è stato colpito dalla macchina finendo a terra mentre attraversava la strada; immediati sono scattati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Trasportato presso l’Ospedale Sandro Pertini le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi. Al momento, al di là del comprensibile spavento, risulta infatti refertato in codice giallo.

Investimento in Via Aspertini oggi 13 giugno

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del VI Gruppo Torri. Da ricostruire adesso l’esatta dinamica del sinistro: tra le ipotesi alla base dell’incidente non si escludono l’alta velocità o una eventuale distrazione alla guida. Sul fronte della viabilità invece, disagi e ripercussioni si registrano alla circolazione locale con rallentamenti segnalati da Via Amico Aspertini a Via Giovanni Bernardi.