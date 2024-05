Roma, 13enne scomparsa a Marconi: ritrovata dopo 48 ore di ricerche

Era scomparsa da giovedì mattina, 2 maggio, da quando la 13enne Marabel Sabado era uscita per andare a scuola, in viale Marconi, dove non sembra sia mai arrivata. Da quel momento sono iniziate le ricerche delle forze dell’ordine, dei familiari e gli appelli per ritrovarla. Una serie di messaggi anche sui social per chiedere aiuto a chiunque l’avesse vista. 48 ore di paura per i genitori della ragazzina italo-filippina, fino a quando, per fortuna, è stata ritrovata.

Dove si trovava la ragazzina

Nonostante i timori la 13enne stava bene e sembra che, per tutto il lasso temporale nel quale non si sono avute sue notizie, si trovasse a casa di un’amica. Per fortuna la vicenda s’è conclusa nel migliore dei modi e l’adolescente ha potuto riabbracciare i suoi familiari che hanno vissuto due giorni di terrore non riuscendo ad avere notizie di Marabel il cui cellulare è risultato spento per le 48 ore di ricerche.

Proseguono le ricerche del 74enne di Ariccia

Per una storia a lieto fine ce n’è un’altra che continua a far stare con il fiato sospeso: la scomparsa del 74enne Vinicio Sbordoni, scomparso il 30 aprile scorso nel primo pomeriggio dalla sua casa di Ariccia. Proseguono ancora le ricerche per ritracciare l’uomo, del quale da quattro giorni non si hanno notizie. La preoccupazione è tanta, soprattutto perché deve assumere una terapia farmacologica importante per la sua salute.