Roma, 14enne scomparsa: “Aiutateci a ritrovare Alina”

Alina è scomparsa di casa, in zona Villaggio Prenestino, da domenica 16 giugno scorso. Da quel giorno della 14enne non si hanno più notizie. Sono ormai nove giorni di ricerche disperate da parte dei familiari e in tanti stanno condividendo sui social il messaggio con il quale si invita chiunque abbia notizie a “contattare il 112 o il programma televisivo ‘Chi l’ha visto?'”.

La richiesta d’aiuto alla trasmissione ‘ Chi l’ha visto?’

Proprio ieri i familiari si sono rivolti alla trasmissione televisiva condotta da Federica Sciarelli su Rai 3, per chiedere aiuto nelle ricerche. D’altro canto, con il passare delle ore, aumenta la preoccupazione sulle sorti della 14enne che il 16 giugno scorso è uscita alle 15, ma non ha fatto ritorno a casa.

Le ricerche delle forze dell’ordine

E mentre i post nei quali si diffonde l’appello dei familiari viene diffuso sui social, le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche. Nell’immediatezza, infatti, hanno perlustrato le zone circostanti l’abitazione della 14enne, ma per ora ancora nessuna novità.

Alina è alta 1,60 m, ha capelli e occhi castani, al momento della scomparsa indossava una t-shirt nera e pantaloncini verdi. Ha con sé il cellulare ma è senza documenti.