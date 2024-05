Roma, 17enne massacrato di botte in metro da 4 ragazzi: colpito anche alla testa con una pietra

Aggressione in metro oggi nel primo pomeriggio a Roma. Un giovane di 17 anni è stato aggredito da altri quattro ragazzi che lo hanno preso a calci e pugni sulla banchina della fermata San Paolo. Uno di loro lo ha colpito anche alla testa con una pietra. Sul posto è intervenuta la Polizia.

Picchiato, preso a calci, pugni e perfino con una pietra che lo ha ferito alla testa. Così un 17enne è stato malmenato brutalmente nel primo pomeriggio di oggi, martedì 7 maggio 2024, presso la stazione della metro San Paolo a Roma. Secondo quanto emerso il giovane, per non meglio specificati motivi, avrebbe iniziato a discutere in strada – in Viale Giustiniano Imperatore – con altri due ragazzi. Da lì la situazione sarebbe però degenerata.

17enne aggredito in metro a Roma

I due infatti avrebbero chiamato altri amici in loro supporto, accerchiando così il 17enne. Quest’ultimo, allora, ha provato a scappare in metro ma sulla banchina è stato raggiunto e picchiato. Dopodiché gli aggressori, 4 ragazzi in tutto, lo hanno lasciato a terra fuggendo via. Il 17enne, colpito alla nuca anche con una pietra, è stato portato in Ospedale dove è stato refertato in codice giallo per poi essere riaffidato ai genitori. Sul caso indaga ora la Polizia (del Commissariato Colombo, ndr): si cercano gli autori dell’aggressione, cercando di risalire alla loro identità anche visionando le immagini delle telecamere di sicurezza.