Roma, 18.500€ di sanzioni in centro: nei guai 7 stranieri abusivi

Controlli serrati al centro di Roma, dove nel weekend sono stati elevati oltre 18.500€ di sanzioni. I Carabinieri del Comando Roma piazza Venezia hanno effettuato un nuovo servizio antidegrado e di prevenzione dei fenomeni di illegalità nelle aree del Colosseo e Fontana di Trevi.

Controlli in centro

Tra l’aera archeologica del Colosseo e di Fontana di Trevi, i militari hanno sorpreso 7 venditori ambulanti, tutti originari del Bangladesh e senza fissa dimora, intenti a vendere merce abusiva. Tutta la merce in loro possesso (aste per selfie, power bank, braccialetti) è stata sequestrata. Sequestrati anche 2 badge plastificati con la scritta “tourist information”.

Per i venditori ambulanti abusivi sono scattate pesanti sanzioni amministrative. Inoltre, per tutti e 7 è stato emesso l’ordine di allontanamento dal centro storico per 48 ore.