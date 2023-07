Roma, 18enne rapinato nel parco di Colle Oppio: “Erano in tre, mi hanno puntato un coltello contro”

Non solo Piazza Venezia. Escalation di rapine, tutte con lo stesso modus operandi sebbene compiute da soggetti diversi, nella zona del centro di Roma. Malviventi che, puntando un coltello contro le vittime, si fanno consegnare le collane preziose indossate per poi fuggire via col bottino.

Due i casi recenti avvenuti peraltro a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Dopo il furto subito da un adolescente di appena 16 anni, rapinato in Piazza Venezia, un altro giovane (di due anni più grande, ndr) ha subito lo stesso ‘trattamento’ stamattina nel Parco di Colle Oppio. Sempre un coltello, sempre una collana d’oro strappata via.

La rapina nel parco di Colle Oppio

I fatti sono avvenuti intorno alle le 7,30 di oggi, martedì 25 luglio 2023. Un cittadino egiziano, appena 18enne, ha fermato una pattuglia di Carabinieri della Compagnia Speciale che transitava, denunciando di essere stato, poco prima, rapinato della collana in oro che aveva al collo da alcuni connazionali, nel parco di Colle Oppio per l’appunto, sotto la minaccia di un coltello.

Evidenti i punti in comune con la rapina andata in scena nella notte ai danni del 16enne a Piazza Venezia: sia per l’arma utilizzata, un coltello, sia per la nazionalità dei responsabili, tutti egiziani (e anche per il numero, altri tre individui). Ad ogni modo anche in questo secondo caso i Carabinieri, chiesti i rinforzi, sono subito intervenuti e hanno battuto il parco palmo a palmo.

Arrestati per rapina due egiziani, caccia a un terzo uomo

Alla fine le ricerche si sono rivelate fruttuose. I Militari hanno prima bloccato nell’immediatezza uno dei due cittadini egiziani che, alla vista dei militari, ha cercato anche di disfarsi del coltello appena utilizzato; addosso aveva ancora la collanina strappata dal collo della vittima. Dopodiché i Carabinieri si sono messi sulle tracce del complice: anche in questo caso la sua fuga è durata poco considerando che i Militari, coadiuvati dai colleghi del Comando di piazza Venezia, sono riusciti a rintracciarlo arrestandolo.

Dagli elementi emersi è stato accertato inoltre il coinvolgimento di una terza persona che risulta al momento ricercata. Il coltello è stato sequestrato e la collana recuperata restituita al denunciante; tutti e 2 gli arrestati invece sono stati trattenuti e condotti presso le aule di piazzale Clodio, dove l’arresto è stato convalidato. Entrambi hanno patteggiato e il Tribunale di Roma li ha condannati ad un anno e dieci mesi di reclusione e 500 euro di multa.