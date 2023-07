Paura a Roma, 16enne minacciato con un coltello a Piazza Venezia e rapinato: presa la banda, ‘puntavano’ alle collane d’oro

Puntavano le vittime e le rapinavano delle collane d’oro portate al collo. L’ultimo colpo nella notte, ai danni di un adolescente di appena 16 anni. La banda, tre uomini in tutto, agiva rapidamente: una volta estratta la lama si facevano consegnare il bottino per poi svanire nel nulla in pochi minuti.

Stavolta però al gruppetto è andata male. Grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri i tre sono stati individuati e fermati; e si è scoperto che il 16enne non era stata l’unica vittima delle loro azioni violente considerando che i malviventi sono stati trovati in possesso di altra refurtiva.

La rapina

I militari sono intervenuti in piazza Venezia dopo la richiesta dell’adolescente. Quest’ultimo ha riferito che poco prima, tre persone gli avevano strappato la collana d’oro sotto la minaccia di un coltello. I Carabinieri hanno raccolto dal ragazzo una dettagliata descrizione dei tre indagati che ha consentito di rintracciarli poco dopo in largo Gaetana Agnesi.

La perquisizione ha permesso ai Carabinieri di rinvenire 3 collane d’oro, tra cui anche quella strappata dal collo del denunciante, circa 6 g di hashish e circa 960 euro in contanti. La banda, composta da 19enni di nazionalità egiziana, sono ora ritenuti gravemente indiziati del reato di rapina in concorso. I 3 arrestati sono stati trattenuti e condotti presso le aule di piazzale Clodio, dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per due l’obbligo di firma e per uno l’obbligo di dimora.

Altri egiziani arrestati nel parco di Colle Oppio

In un secondo episodio sempre i Carabinieri del Comando di Piazza Venezia, unitamente ai Carabinieri della Compagnia Speciale, nel corso di un altro servizio di pattuglia dinamica hanno arrestato, in flagranza di reato, altri due cittadini egiziani di 18 e 19 anni. Come per gli altri connazionali anche loro sono gravemente indiziati del reato di rapina in concorso.

