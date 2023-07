Rapina in banca, minacciano i dipendenti con un taglierino: magro bottino

È successo poco dopo mezzogiorno di venerdì scorso a Tivoli Terme, nella provincia nord est di Roma. Due uomini incappucciati armati di taglierino si sono introdotti presso una banca nella località tiburtina e si sono fatti consegnare il denaro. Poi i malviventi si sono dileguati facendo perdere le loro tracce.

Il magro bottino

Con un taglierino hanno minacciato gli impiegati facendosi consegnare il bottino. Magro, a dire la verità; poco più di mille euro. Questo è accaduto venerdì scorso, 21 luglio, presso la Cassa di Risparmio di Orvieto, a Tivoli Terme in via Nazionale Tiburtina 256. Secondo quanto riferito da direttore della banca alle forze dell’ordine, erano due gli uomini incappucciati che si sono introdotti presso l’istituto di credito. Fuori era presente un palo; dopo che si sono fatti consegnare il denaro, infatti, si sono dileguati a bordo dell’auto guidata dal complice. Accorsi sul posto i militari dell’Arma della stazione di Tivoli Terme e sono state raccolte le testimonianze dei testimoni. Acquisite anche le immagini di videosorveglianza, ma i malviventi al momento sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

I pregressi nella zona

Tivoli Terme, da qualche settimana, sta conoscendo un periodo sfortunato sul fronte delle rapine. A maggio scorso, ad esempio, è stato compiuto il terzo colpo fotocopia presso l’ufficio postale di piazza della Queva Bartolomeo. Un uomo, armato di coltello, ha fatto irruzione nell’ufficio riuscendo a farsi consegnare circa mille euro. Poi è fuggito, dileguandosi. Gli agenti della Polizia di Stato lo hanno poi rintracciato presso il quartiere di Tor Cervara a Roma. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona si è potuto apprendere il modello e il numero di targa del mezzo a bordo del quale il rapinatore era fuggito. Si trattava di un furgone e ad aspettarlo alla guida c’era un complice.