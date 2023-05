Il ladro mascherato torna a colpire a Tivoli, rapinato nuovamente l’Ufficio Postale: è la seconda rapina in pochi giorni

E’ tornato a colpire a Tivoli il “ladro mascherato”, che a distanza di pochi giorni ha nuovamente messo a segno un colpo presso di via dei Fauni. Per chi ha osservato la rapina avvenuta oggi, ha riferito come il rapinatore si sia mosso nello stesso identico modo della settimana scorsa, quando alla filiale postale riuscì a sottrarre una cifra intorno i 900 euro. Le indagini continuano per individuare il soggetto, che probabilmente potrebbe provenire proprio dal territorio comunale del tivolese.

Il nuovo colpo all’Ufficio Postale di Tivoli

Stesse modalità, stesse strategie e soprattutto stesso risultato. Il ladro che oggi è tornato alla filiale postale di via dei Fauni, non ha rivisto la propria strategia di rapina. Sfidando la logica e soprattutto la possibilità di essere arrestato, si è ripresentato all’interno dei locali postali verso l’ora di pranzo. Con la faccia camuffata dalla presenza di una folta parrucca, un cappello da baseball e una mascherina anti-Covid davanti la boccca, nuovamente si è riuscito a far dare l’incasso della filiale senza particolari problemi.

La tecnica del ladro disarmato

Come nel primo colpo, avvenuto all’incirca una settimana prima, l’uomo non ha portato appresso armi. Gli è bastato farsi vedere nervoso, magari leggermente alterato nell’umore da incutere paura in qualche operatore che lavorava oggi in filiale. Senza mai estrarre armi per offendere, potrebbero essere oltre 1.500 gli euro portati via nella filiale in pochi giorni. Chi lavora lì, ricorda un forte accento romano, che dovrebbe precludere la possibilità di uno straniero come protagonista di queste due rapine.

La pista delle indagini

Chi sta indagando sulle due rapine in via dei Fauni, sta vagliando delle ipotesi. Tutto lascia presumere come a mettere in piedi i colpi, non sia altro che una persona che conosce ottimamente la zona. Un residente di Tivoli, o quantomeno proveniente dalle località limitrofi, che almeno in questo mese potrebbe essersi reso protagonista anche di una terza rapina, sempre in un Ufficio Postale ma nella zona dei Castelli Romani.