Roma, depredato nella notte negozio di cinesi: caccia ai ladri, è allarme sicurezza

Roma. Nel corso di questi giorni sono diversi i negozi di cinesi finiti nel mirino dei malviventi. Ad essere oggetto di furto e devastazione gli esercizi ubicati nel quadrante sud e sud ovest della città che, l’indomani, si trovano a fare i conti con delle sorprese decisamente amare. Sui fatti stanno attualmente conducendo le indagini i carabinieri, al fine di andare in fondo alla vicenda e risalire agli autori del gesto.

Il furto nel negozio cinese questa notte

Un colpo ben studiato quello che i ladri hanno messo a segno approfittando del buio della notte. Siamo in zona Mezzocammino e precisamente presso lo One Store di via Aurelio Galleppini. Qui, con la tecnica della campana di vetro, i malviventi hanno bloccato la strada per poi sfondare la vetrina del negozio e fare razzia di quanto vi fosse all’interno. Purtroppo non è la prima volta che l’esercizio diviene teatro di furti. Diversi, infatti, quelli segnalati nel corso dei mesi. A seguito dei fatti cresce l’allarme dei residenti per quel che riguarda la sicurezza nel quartiere, non escludendo inoltre la possibilità che ad agire possa essere un unica banda. Intanto, proseguono le indagini delle forze dell’ordine per far luce sui contorni della vicenda.

L’incendio nel negozio di casalinghi a Monteverde

Non solo il negozio depredato a Mezzocammino. A finire nelle mire dei malviventi solo pochi giorni fa anche un negozio cinese di casalinghi, questa volta situato nel quartiere di Monteverde. I fatti sono avvenuti lo scorso 16 maggio in via Giacomo Corradi 1. È notta fonda, sono circa le 4, quando il rogo è divampato all’entrata dell’attività commerciale, sita al piano terra di una palazzina di quattro. Nonostante la paura dei residenti a causa del fumo che si è sviluppato nel negozio, fortunatamente – data l’ora – nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza l’area. Ora, a solo pochi giorni di distanza ecco che si è verificata un’altra razzia.