Monteverde, paura nella notte: a fuoco negozio di casalinghi

Momenti di paura questa notte a Roma, in via Giacomo Corradi al civico 1, dove un incendio è scoppiato in un negozio di casalinghi intorno alle ore 4:00. Il rogo è divampato all’entrata dell’attività commerciale, situata al piano terra di una palazzina di quattro piani.

Immediatamente è stato dato l’allarme al NUE 112 e al 115. Sul posto la Sala Operativa del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Roma ha inviato due squadre, la 7/A e la 4/A, un’autobotte, un’autoscala, il Carro Teli e il TA/6.

Momenti di paura nel palazzo

Le fiamme hanno interessato l’entrata dell’attività commerciale, grande circa 60 metri quadri. Fortunatamente, vista l’ora, nessuna persona è rimasta coinvolta. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha impedito che ci fossero danni strutturali alla palazzina. Paura per gli abitanti del palazzo, svegliati dal crepitio delle fiamme e dal fumo che si è sviluppato dal negozio. Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato per stabilire le esatte cause dell’incendio e il personale del 118 in supporto.