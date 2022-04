Roma, devastante incendio in un appartamento: 70enne sviene all’interno, è grave

Terribile incendio questa sera attorno alle ore 21:00 a Roma, nel quartiere Gianicolense. Un appartamento ha preso fuoco in una palazzina di via via Giacomo Corradi, al civico 12.

Le fiamme sono divampate improvvisamente e hanno coinvolto l’intera abitazione in pochi minuti. Sul posto, chiamati dai vicini impauriti, sono intervenuti con diverse squadre i vigili del fuoco. I pompieri sono arrivati con due Aps, un’autoscala, un’autobotte e un carro teli e hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Uomo svenuto dentro l’appartamento in fiamme

Nel corso dell’intervento i vigili del fuoco hanno tratto in salvo il proprietario dell’abitazione. L’uomo si trovava a terra, privo di sensi, in una delle stanze. I pompieri lo hanno portato via dall’appartamento in fiamme e consegnato ai sanitari del 118. L’uomo, un 70enne, è poi stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo.