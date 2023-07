Roma, furti e rapine, nel mirino turisti e appartamenti: ondata di arresti della Polizia

All’attivo della Polizia di Stato altri sette arresti, in conseguenza della costante attività di controllo del territorio a Roma, volta a reprimere i reati predatori. Gli agenti, nel corso della giornata di ieri, hanno arrestato diversi soggetti gravemente indiziati dei reati di rapina, furto e resistenza a pubblico ufficiale. Le operazioni della Polizia si rinnovano ogni giorno grazie all’impegno degli agenti e attraverso una costante lotta alla criminalità.

Gli arresti

Il personale del Commissariato Viminale, nel corso di un servizio di controllo presso la stazione Termini, hanno rintracciato e arrestato un 23enne nigeriano, dando esecuzione a un ordine di carcerazione. Sempre i poliziotti del medesimo Commissariato, hanno tratto in arresto un cittadino cileno di 37 anni, gravemente indiziato di rapina impropria. Il sudamericano è stato anche denunciato per ricettazione e falsa attestazione a Pubblico Ufficiale. Gl viene contestata la rapina del cellulare ai danni di un turista tedesco a bordo di un treno della Metro A. La cover dell’apparecchio conteneva denaro contante, così il turista, una volta sceso dal mezzo, ha ritrovato il telefono ma non il denaro. La guardia giurata presente presso l’uscita della metro ha bloccato il cileno. Durante le fasi di intervento da parte della Polizia, un’altra donna ha dichiarato di essere stata vittima di un furto. Nel corso della perquisizione il 37enne è stato trovato in possesso di diversi cellulari senza offrire una valida spiegazione. Gli agenti del Commissariato Fiumicino, invece, hanno rintracciato in un albergo, un 35enne destinatario di un ordinanza di carcerazione emessa dal Tribunale di Gorizia. L’uomo dovrà espiare una pena a otto anni e dieci mesi di reclusione. La sezione Volanti del IX Distretto Esposizione hanno arrestato un marocchino di 36 anni indiziato del reato di furto aggravato. Il nordafricano è stato sorpreso mentre infrangeva il vetro di un’auto per poi allontanarsi all’interno di un bar, dove è stato poi bloccato. Poi ancora, presi due georgiani dopo aver consumato u furto in un appartamento presso via Tor de Schiavi. Infine fermato un cittadino romeno che ha destato sospetto cercando di nascondersi tra la folla alla vista degli agenti. Fermato è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Milano.