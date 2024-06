Roma, 20enne scompare per 6 giorni: i Carabinieri ritrovano Manuel a Trastevere

Manuel il 20enne scomparso il 13 giugno scorso da Tor Bella Monaca a Roma è stato ritrovato stamattina, giovedì 20 giugno 2024. A darne notizia è stata l’Associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse, Penepole Odv, sul suo profilo social.

“Stamattina è arrivata una bella notizia – si legge nel post dell’associazione -, Manuel è stato rintracciato dai Carabinieri in zona Trastevere a Roma”. Una notizia che mette finalmente fine all’angosciante attesa della mamma che, ancora ieri sera aveva lanciato un appello ai microfoni della trasmissione condotta su Rai 3 da Federica Sciarelli, ‘Chi l’ha visto?’. Una richiesta di aiuto accorata, nella quale era evidente l’emozione e la grande preoccupazione per le sorti di Manuel.

La scomparsa e i giorni di angoscia per la mamma del 20enne

La donna, nel denunciare la scomparsa del figlio, aveva specificato come Manuel nel pomeriggio di giovedì 13 giugno scorso fosse sceso sotto casa, in zona Tor Bella Monaca a Roma, per trascorrere un po’ di tempo, come faceva spesso. Quando, però, la madre lo aveva chiamato invitandolo a rientrare il ragazzo si era lamentato sottolineando che avrebbe preferito tornare a vivere ad Aprilia, da dove si erano trasferiti.

La donna ha scoperto che Manuel era scomparso quando è scesa a chiamarlo

Probabilmente la donna non ha dato peso a quel capriccio e aveva proseguito nelle sue cose, finchè non ha deciso di scendere lei stessa per riportare Manuel a casa. Lì la terribile constatazione il 20enne era scomparso. Da quel momento e per sei giorni, la donna ha vissuto il suo peggior incubo: nessuna notizia del suo ragazzo.

Ritrovato dai Carabinieri a Trastevere

Giorni di ansia e angoscia che per fortuna sono terminati stamattina grazie ai Carabinieri che hanno ritrovato Manuel in zona Trastevere. Si è conclusa, pertanto, nel migliore dei modi la vicenda. Nonostante i comprensibili timori della mamma, Manuel sembra stare bene e verrà riaccompagnato a casa.