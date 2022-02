Roma, 23enne aggredito e picchiato in metro: arrestato pregudicato nigeriano

Stava aspettando la metro alla fermata della linea B “Santa Maria del Soccorso” quando improvvisamente è stato aggredito alle spalle da un uomo che lo ha picchiato e minacciato con un coltello. E’ accaduto nella tarda mattinata di venerdì 18 febbraio, a Roma. La vittima dell’aggressione è un ragazzo romano di 23 anni.

L’aggressione e l’arresto

L’aggressore ha colpito il giovane con un pugno sul volto, poi l’ha minacciato impugnando un coltello per farsi consegnare la borsa che portava a tracolla. Il 23enne però è riuscito a divincolarsi e a fuggire attirando l’attenzione della pattuglia dei Carabinieri che stava passando di lì. I militari, dopo aver acquisito la descrizione dell’uomo, si sono messi sulle tracce dell’uomo. Poco dopo sono riusciti a fermarlo e a trarlo in arresto. L’aggressore, un 38enne nigeriano senza fissa dimora e con precedenti penali, ha opposto resistenza all’arresto. I carabinieri hanno dovuto quindi ricorrere all’utilizzo dello spray urticante per ammanettarlo. Il nigeriano aveva con se due grossi coltelli, che sono stati sequestrati. L’uomo è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, per poi essere condotto nelle aule di piazzale Clodio, dove il suo arresto è stato convalidato. Il 38enne è stato quindi trasferito in carcere in attesa del giudizio. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno medicato il 23enne per le contusioni riportate.