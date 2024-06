Roma, 34enne rapinata: il malvivente la ferisce mentre taglia la tracolla della borsa

È stata aggredita, rapinata e ferita, mentre percorreva via dei Tizi in zona San Lorenzo. La 34enne stava camminando, come probabilmente aveva fatto centinaia di volte su quella strada, senza dover temere alcunché, almeno fino alla scorsa notte, quella tra venerdì e sabato 22 giugno, quando è stata vittima di una rapina.

Era l’1 di notte quando la donna è stata avvicinata da un uomo armato di taglierino determinato a sottrarle la borsa. Il malvivente non deve neanche aver chiesto alla vittima di consegnargli la borsa, ha usato il fendente che aveva in mano per tagliare la tracolla e togliere la borsa alla 34enne.

La vittima oltre a essere rapinata è stata ferita a un dito

A parte l’enorme spavento la 34enne è anche rimasta ferita. Proprio mentre il delinquente le tagliava la tracolla, l’uomo le ha colpito con il taglierino un dito della mano sinistra. Sul posto sono accorsi gli agenti del Commissariato San Lorenzo per prestare aiuto alla vittima della rapina e affidarla alle cure dei sanitari del 118 per le cure del caso.

La Polizia del Commissariato San Lorenzo sulle tracce del rapinatore

La donna ha raccontato quanto successo agli investigatori fornendo, probabilmente, anche una descrizione dell’aggressore e chissà che gli agenti non possano contare anche su immagini di videosorveglianza di attività commerciali presenti in zona per dare un nome al rapinatore e, quindi, procedere nei suoi confronti.