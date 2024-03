Roma, 35enne accoltellato al braccio: si era rifiutato di dare una sigaretta a un passante

Scene surreali ieri nel tardo pomeriggio in zona a San Giovanni a Roma, teatro di un’aggressione per futili motivi. Un uomo è stato accoltellato al braccio dopo essersi rifiutato di dare una sigaretta ad un passante.

Un normale pomeriggio che si sarebbe potuto trasformare in dramma. Ancora violenze nella Capitale teatro poco prima dell’ora di cena di ieri, sabato 2 marzo 2024, di un accoltellamento. Un 35enne, che si trovava in compagnia di alcuni amici, è stato ferito al braccio, colpito da un fendente. A sferrarglielo un uomo che, poco prima, aveva chiesto – invano – una sigaretta alla comitiva.

Negata una sigaretta, 35enne accoltellato al braccio

Secondo quanto ricostruito il gruppo di amici stava parlando in strada, in zona San Giovanni. Ad un certo punto si è avvicinato un uomo che ha chiesto ai presenti una sigaretta. Non è chiaro il motivo del rifiuto: se effettivamente il gruppetto non avesse una “bionda” da dargli o se più semplicemente il rifiuto abbia avuto altre motivazioni.

Fatto sta che il passante non ha per nulla gradito la loro risposta. In un primo momento si è allontanato, poi è però ritornato armato con un coltello: e senza pensarci troppo ha colpito al braccio il ragazzo 35enne, di nazionalità romena. Dopodiché è fuggito via.

Denunciato l’aggressore

Sul posto sono quindi intervenuti, oltre ai sanitari del 118 che hanno soccorso il giovane, anche gli agenti della Polizia di Stato che si sono immediatamente messi sulle tracce dell’aggressore. Quest’ultimo, dopo poco, è stato individuato dagli agenti che lo hanno fermato e denunciato a piede libero: si tratta di un 45enne italiano che ora deve rispondere di lesioni aggravate. Per quanto riguarda il 35enne ferito il ragazzo è stato portato in Ospedale al Fate Bene Fratelli dove è stato refertato in codice giallo.