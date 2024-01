Roma, 4 ragazzini (minorenni) beccati a rubare uno scooter a Montesacro

In quattro sono stati beccati mentre tentavano di portare via uno scooter. A lanciare l’allarme sono stati i residenti che hanno allertato i Carabinieri. Fermati, devono ora rispondere di furto aggravato.

Serata movimentata ieri sera a Roma dove quattro giovanissimi studenti sono stati bloccati mentre stavano tentando di rubare un motorino. La segnalazione è partita da piazza Carnaro, a Montesacro: qui alcuni residenti hanno chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Roma piazza Bologna, unitamente a quelli delle Stazioni Roma Nomentana e Roma viale Libia.

Si tratta di 4 studenti di cui uno solo ha precedenti. I Militari, nel corso dell’intervento, hanno sequestrato il cacciavite che il gruppetto stava usando per cercare di forzare lo scooter.

Riaffidati ai genitori

Ad ogni modo, dopo averli accompagnati in caserma, i minori sono stati riaffidati ai rispettivi genitori. Sull’episodio i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Bologna hanno inviato un’ informativa alla Procura della Repubblica per i Minorenni. Per tutti l’accusa, come detto, è di furto aggravato.

I furti di scooter per mano di baby gang a Roma

Il fenomeno, quello dei furti di scooter ad opera di adolescenti, non è purtroppo nuovo nella Capitale. Baby gang che imperversano nella Capitale mettendo le mani su ciclomotori: recentemente casi del genere si erano registrati ad esempio nella zona di Centocelle. Mezzi rubati che, spesso, se non utilizzati per qualche bravata, finiscono cannibalizzati per rivederne le parti sul mercato nero.