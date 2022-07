Roma, 500 euro a chi ritrova l’orsacchiotto smarrito dalla figlia in vacanza: “E’ disperata”

Una maxi ricompensa a chi ritroverà…un orsacchiotto smarrito. E’ questo il manifesto apparso in alcune zone di Roma che sta facendo discutere (e non poco) il popolo della rete. Nel testo si legge: “Sono un orsacchiotto perduto a Roma. Il mio proprietario Caroline-Marie mi cerca da giorni. Sono un francese in vacanza in Italia. Se mi trovi i miei genitori torneranno a Roma per me”.

Offresi ricompensa per il peluche del cuore perso nella Capitale

Per riconoscerlo i genitori aggiungono qualche particolare utile. Il peluche infatti ha una zampa nera. Il testo chiude con un appello: “Nostra figlia è devastata dalla perdita del suo orsacchiotto, chiamateci ai seguenti numeri”.

Foto: Claudio Piccolotto

I commenti

Diverse le reazioni che i post, apparsi un po’ ovunque sui social, hanno suscitato. “Se pensavate di essere dei genitori pessimi, sappiate che siete in buona compagnia. L’estinzione del genere umano non è più un opzione ma una necessità! (Volantino appeso fuori da una chiesa a Roma)“, scrive un utente.

“La fila alla Libreria, stasera, non era alla cassa. Era davanti a questo struggente manifestino, affisso all ‘ingresso, ad altezza di bambino. Uno spellacchiato orsetto di pezza con una zampa nera. 500 euro di ricompensa. Il numero telefonico della Francia. Una bambina che sta malissimo. Il dolore struggente ed immenso di chi ha scritto l’ annuncio. Il chiodo in testa di cosa possa rappresentare quel peluche per quella bambina”, si legge in un altro commento.

E voi che ne pensate?