Guerra, cucciolo smarrito ritrova il padrone: la commovente corsa verso il suo ‘papà umano’ (VIDEO)

È una delle poche storie a lieto fine tra i tanti orrori della guerra che sta devastando l’Ucraina. Protagonista un cucciolo di cane, che si era smarrito durante i bombardamenti avvenuti nei giorni scorsi a Bucha. La scena che lo vede correre verso il suo padrone ha commosso mezzo mondo.

Cane di Bucha ritrova il padrone

Il cagnolino si era perso nel corso dei bombardamenti durante l’occupazione russa. Ma, a seguito della riconquista della città da parte della popolazione ucraina, il cane era stato ritrovato. L’animale stava camminando, sporco di terra e spaventato, tra le strade anch’esse sporche, ma di sangue, tra bombe e detriti.

Le persone che lo hanno trovato lo hanno tenuto alcuni giorni, dandogli da mangiare e accudendolo. Nel frattempo è stato trovato anche il suo padrone. Ed ecco la reazione del cane nel momento in cui ha incontrato l’uomo che lo ha cresciuto e amato come un figlio.

Cane di Bucha, la reazione quando ritrova il suo padrone

Il cane esprime una felicità immensa. Inizia a piangere di gioia. La sua corsa viene ripresa dalle persone che lo hanno accudito e riportato dal suo padrone. La scena viene poi postata su Facebook dall’associazione UAnimals. Si tratta di una associazione animalista che durante questo periodo sta operando anche in Ucraina.

La scena è immediatamente diventata un simbolo di speranza per gli ucraini di Bucha, che vogliono vedere in quel ricongiungimento il ritorno a una sorta di normalità. E così la gioia del cane di Buche è diventata la gioia di tutti gli ucraini. E la commozione di quel quadrupede e del suo padrone si è estesa a tutta la nazione, facendo poi il giro del web e de mondo.

Il salvataggio di Bucha

Il giorno prima, la stessa associazione aveva raccontato un’altra bella storia. “Ieri, mentre pattugliava a Bucha, l’agente di polizia di Kiev Alexey Sidorenko ha ispezionato un’altra macchina colpita. E dentro c’era una sorpresa – nel retro c’era un cane sopravvissuto miracolosamente al bombardamento dell’auto. Il cane era così esausto che ha dormito proprio sul vetro rotto. Subito l’animale è stato inviato dai veterinari. È venuto fuori che il quattrozampe sta bene e… È una femmina. Il poliziotto ha deciso di lasciare dentro l’animale. Ora Bucha (così è stato chiamato il cane) un nuovo membro della famiglia Sidorenk. Siamo grati a Oleksiyev per il suo cuore gentile e per la preoccupazione per Bucha. Auguriamo loro una lunga e felice vita insieme!”

(foto e video pagina Facebook UAnimals)