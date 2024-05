Roma, 52enne crea il caos: si butta sulla carreggiata e manda in tilt il traffico

Ha creato il caos in viale Europa all’Eur, buttandosi sulla carreggiata e intralciando il traffico. Un uomo in evidente stato di alterazione, ha creato non pochi disagi ieri pomeriggio, lunedì 27 maggio, invadendo la corsia di marcia delle auto, provocando problemi per gli automobilisti e mettendo anche in pericolo la propria incolumità.

Le richieste di aiuto al 112

In tanti hanno deciso di segnalare quanto stava capitando al numero unico d’emergenza, il 112, spaventati e preoccupati per quanto stava succedendo. Sono stati i Carabinieri della Stazione Roma Torrino Nord ad intervenire sul posto per cercare di riporta l’ordine ed evitare che ci fossero conseguenze più serie.

Il 52enne ha inveito e ha aggredito i Carabinieri

Alla vista dei militari, però, l’uomo, identificato in un 52enne argentino, ha iniziato ad inveire nei loro confronti per poi spintonarli violentemente. Di fronte a quello spettacolo i militari hanno ritenuto opportuno l’intervento del personale sanitario del 118. Dopo essere riusciti a fermarlo, infatti, gli uomini dell’Arma hanno affidato l’uomo alle cure dei sanitari lo hanno preso in carico trasportandolo all’ospedale “Sant’Eugenio” per una valutazione psichiatrica. Il 52enne è stato denunciato per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.