Roma: 62enne investito da un autobus Atac

Si trovava in strada (non è chiaro se stesse attraversando sulle strisce pedonali) quando è stato investito da un autobus. Questo è quello che è successo ieri pomeriggio, poco dopo le 16, a Roma, in piazza Giureconsulti, all’altezza di via di Boccea.

Uomo investito dal 916 in via di Boccea: cosa è successo

Ieri pomeriggio un uomo, un tunisino di 62 anni, è stato investito da un mezzo pubblico della Capitale, l’autobus della linea 916. La vittima è stata trasportata, dal personale sanitario del 118, al Gemelli a causa delle ferite riportate, ma non sembrerebbe essere (fortunatamente) in condizioni gravissime.

Sul posto, invece, due pattuglie della Polizia Locale del XIII Gruppo Aurelio, che hanno eseguito i rilievi di rito e messo in sicurezza la zona. Ora spetterà proprio ai caschi bianchi fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Dove si trovava il pedone quando è stato falciato dal bus? Domanda, tra le tante, a cui gli agenti dovranno dare risposta.