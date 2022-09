Roma, 81enne affetto da demenza senile esce di casa e non fa più ritorno: il disperato appello della figlia

“Questo è mio papà. Ha 81 anni, purtroppo ha problemi gravi di demenza e neuroligici. Oggi è uscito di casa alle 11:30 e non è ancora tornato. È stato impossibile fermarlo questa volta. Chiunque lo abbia visto, o che sappia qualcosa, mi potrebbe far sapere? Sono disperata e seriamente preoccupata. Grazie”.

Scomparso da Torpignattara

È un appello accorato, quello che Sabrina Polizzi ha pubblicato questa sera per cercare di rintracciare suo padre. L’uomo è scomparso da Roma in zona Torpignattara-Casilina. Ha bisogno di assistenza e cure. Chiunque lo avvistasse è pregato chi chiamare le forze dell’ordine o di contattare la figlia. Oppure, in alternativa, la nostra redazione.